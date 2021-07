Il Centro Nuoto di Vercelli sarà gestito dalla Pralino Sport di Sandigliano

Mancano le finiture e i collaudi. Il gestore c'è - la Pralino Sport di Sandigliano - e spetterà a lui decidere le tempistiche per l'apertura della vasca a copertura telescopica del Centro Nuoto. Ma, verosimilmente, a settembre si potrà nuotare al coperto, dopo moltissimi anni di pendolarismo.

Sopralluogo con progettisti e ditte per verificare lo stato di avanzamento del cantiere del Centro Nuoto, sabato mattina, da parte dell'amministrazione comunale.

«Abbiamo seguito i lavori passo a passo - spiegano il sindaco Andrea Corsaro e il vice Massimo Simion, presenti con i consiglieri Gianni Marino e Margherita Candeli -. Ci sono stati tanti intoppi, anche legali, collegati alla messa in liquidazione della De Vivo, una delle aziende che, in associazione temporanea di impresa, si era aggiudicata l'intervento. Ci sono stati il lockdown prima e i problemi legati alla seconda ondata poi. Però ora si vede il traguardo di tanto impegno e, grazie al Nuovo Civ che è rimasto a concludere le opere, contiamo di poter ridare finalmente una piscina alla città».

L'impianto, omologato Fin, è lungo 25 metri e largo 12,5 con sei corsie. «Per arrivare all'omologazione abbiamo dovuto allungare la vasca di 8 centimetri, abbattendo e ricostruendo la testata - spiega Massimiliano Fogliato dello Studio di architettura Sdia Paolo Pettene che che seguito il progetto -. La vasca è rivestita con una resina poliuretanica a sette passate: gli impianti sono tutti conclusi e ora manca solo la tracciatura delle corsie».

In via di sistemazione sono i nuovi spogliatoi, per i quali sono stati ordinati gli arredi, e gli spazi di servizio. Della copertura telescopica in policarbonato alveolare si è molto detto anche in passato: alla prova dei fatti risulta essere un punto di forza dell'impianto anche sul versante termico e dei consumi. Una volta chiusa la calotta, i raggi del sole contribuiscono a scaldare l'ambiente in modo importante, come rileva Carlo Bertolone, presente all'incontro in rappresentanza del Consorzio Nuovo Civ. «Abbiamo lavorato gomito a gomito con l'amministrazione per affrontare tutti i problemi che si sono presentati - dice - . E per noi questa disponibilità è stata fondamentale».

A mettere la parola fine alle polemiche che hanno accompagnato il progetto fin dal suo esordio con la precedente amministrazione è il sindaco Andrea Corsaro: «Amministrare vuol dire cercare soluzioni ai problemi della città e affrontare le difficoltà che si incontrano. Su questo progetto abbiamo lavorato tanto e operato modifiche tenendo conto anche delle osservazioni e delle critiche che erano state avanzate nel corso degli anni. Del resto - aggiunge il sindaco - siamo una pubblica amministrazione e non possiamo gettare via denari dei cittadini che erano già stati spesi o impegnati. La soddisfazione, oggi, è vedere che il lavoro è finito e sapere che i cittadini avranno finalmente i servizi che attendono».

All'esterno, intanto, sono in corso i lavori del cantiere per la demolizione del vecchio Centro Nuoto e per la riqualificazione della vasca che diventerà estiva. «Ci siamo interrogati a lungo sull'opportunità di abbattere il vecchio stabile - spiega il sindaco -. Ma l'adeguamento strutturale e antisismico erano improponibili e il livello di usura delle strutture che sta emergendo nel corso dell'abbattimento ci conferma di aver fatto la scelta giusta. Salveremo la memoria del manufatto, preservando il muro sul quale si trovano le opere artistiche di Laura Mazzeri».

La parte pesante del cantiere, con l'abbattimento di muri e travature, si concluderà entro poche settimane, mentre in otto mesi circa l'impianto verrà del tutto riqualificato con la sistemazione anche degli spazi esterni che il Comune ha ampliato, acquistando un'area in precedenza incolta.

«Il Concordia tornerà a essere un quartiere di riferimento per gli impianti sportivi, gli appassionati e le società - conclude il sindaco -. Vercelli ha una storia gloriosa in moltissime discipline anche perché ci sono stati uomini che hanno avuto la lungimiranza di investire nelle strutture. Stadio, palestre, sala d'armi, pista d'atletica: è anche grazie alle infrastrutture che in passato sono nati i grandi campioni e il nostro obiettivo è continuare a fornire ai vercellesi queste opportunità».