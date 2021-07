Biellese schiacciasassi, 3-0 alla Dufour con Latta Jack e Artiglia: ora il 1° posto è a un solo punto

Non si ferma la marcia trionfale della Biellese. I bianconeri superano in casa la Dufour Varallo e conquistano la settima vittoria su 9 gare disputate: 3-0 il risultato finale con la doppietta di Latta Jack e la rete di Artiglia. Un successo che permette ai lanieri di avvicinarsi alla capolista, bloccata sul 3-3 dall’Aygreville.

Risultati del 9° turno

Aygreville vs RG Ticino 3-3

LG Trino vs Borgaro Nobis 1-2

Pro Eureka vs Lucento 0-1

La Biellese vs Dufour Varallo 3-0

Atletico Torino vs Oleggio 0-2

Classifica

RG Ticino 23

La Biellese 22

Borgovercelli 17

LG Trino e Aygreville 12

Pro Eureka, Borgaro Nobis e Oleggio 10

Lucento 5

Atletico Torino 3

Dufour Varallo 2