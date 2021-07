Fuoristrada: Debutto di Stefano Costa, 15enne grintoso e determinato

Straordinario debutto nella velocità fuoristrada del biellese Stefano Costa che a soli 15 anni ha rivestito il ruolo di pilota per la prima volta sul suo Suzuki samurai 1300 preparato da Tecnology Solution di Mosso. Navigato abilmente dal papà Luca ha lasciato tutti a bocca aperta sin dai primi giri di prova del sabato nella pista Piacentina teatro della seconda prova del trofeo MPS Italia.

Una guida molto spettacolare e veloce lo ha portato sul gradino più alto del podio della categoria preparati con tempi sul giro vicini a quelli dei big. Pessima prova per Bonino fermo subito per noie meccaniche ha chiuso terzo di gruppo prototipi. Il Biellese storica terra di motori ci ha fatto scoprire un nuovo talento che, nonostante la giovane età , dimostra grinta e determinazione. Prossimo appuntamento il 20 giugno in terra fiorentina