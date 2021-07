Case in affitto a Biella: le zone più verdeggianti

Biella è una città che attira ancora oggi moltissime famiglie, proprio per le sue caratteristiche che la rendono un luogo ideale in cui vivere per rimanere lontani dal traffico ed immersi in un contesto ricco di spazi verdi. Biella conserva infatti ancora le peculiarità del piccolo centro urbano e nonostante conti più di 40.000 abitanti si può considerare quasi un grande paese più che una vera e propria città. Le ragioni che spingono molte famiglie a cercare un appartamento da queste parti sono legate proprio alla tranquillità di Biella e al contesto naturale che la caratterizza. Sono molti i parchi e le aree verdi in questa città, ma a seconda della zona se ne possono trovare di più o di meno.

Anche per quanto riguarda le case in affitto Biella vanta una grande offerta, variegata e dinamica, dunque le occasioni esistono e in alcuni casi sono anche particolarmente interessanti. Vediamo però insieme quali sono le zone migliori della città per chi vuole vivere in un contesto verdeggiante, tranquillo e lontano dal traffico.

# Centro storico

Il centro storico di Biella è una delle zone migliori per affittare casa, non solo perché si trova in una posizione perfetta per avere sempre tutto a portata di mano ma anche perché è ricco di aree verdi. Proprio qui infatti troviamo il Giardino pubblico Zumaglini, ma anche quello degli Alpini e il Vittorio Emanuele II. Parliamo di parchi urbani curatissimi e di grandi dimensioni, molto frequentati dalle famiglie con bambini piccoli e dai giovani che amano prendere il sole e rilassarsi in queste aree naturali. Certo, per chi cerca un contesto in cui vivere immersi non solo dal verde ma anche dalla tranquillità il centro storico potrebbe non essere l'ideale, ma vale la pena prenderlo comunque in considerazione.

# Masarone

Un quartiere davvero perfetto per le famiglie che desiderano vivere in un contesto verdeggiante e tranquillo, al di fuori del caos cittadino, è sicuramente Masarone. Si trova a sud del centro storico, ad una breve distanza da quest'ultimo ma in un'area decisamente immersa nel verde. Qui tra l'altro sorgono diversi parchi pubblici, che innalzano ulteriormente il valore di questo quartiere, molto apprezzato da chi non ama vivere in pieno centro.

# Chiavazza

Un altro quartiere molto verdeggiante di Biella è Chiavazza, separato dal centro dal torrente Cervo che costeggia tutta la zona aumentandone l'attrattività. Questo è un quartiere perfetto per le famiglie, perché si trovano numerose case in affitto ad un prezzo conveniente ed il contesto è decisamente verdeggiante, tutt'altro che urbano. Il verde non manca, così come non mancano i collegamenti con il centro ed i principali servizi. Vivere a Chiavazza può dunque rivelarsi un'ottima idea, soprattutto se quello che si cerca è un luogo immerso nel verde e lontano dal traffico cittadino.

Naturalmente, come potete notare, per trovare dei quartieri verdeggianti a Biella occorre spesso allontanarsi dal centro storico anche se non mancano nel cuore della città parchi urbani anche molto grandi e curati. Ricordiamo comunque che Biella è un grande paese e che il traffico non è mai esagerato, nemmeno in pieno centro.