32 candidati al Premio "+bellezza in Valle"

Ammontano a 32 i candidati per la seconda edizione del Premio +bellezza in Valle, il cui bando si è chiuso lo scorso 31 maggio; 16 per la sezione edilizia e 16 per la sezione ambiente, aventi tutti, come denominatore comune, il desiderio sempre più diffuso di migliorare la gradevolezza del nostro territorio. Piergiacomo Beretta, coordinatore della rete degli Amici del Premio che contribuisce a promuovere e segnalare gli interventi candidabili, commenta: "Ci fa piacere vedere come il Premio sia stato accolto nei 10 comuni della Valsessera che si sono aggiunti al Territorio del Premio, il 44% dei progetti è loro. Vediamo crescere l'attenzione al bello.

Anche i piccoli interventi sono importanti, trasmettono un messaggio di cura e sono un esempio per gli altri, sono un attimo di gioia per chi li vede. Il Premio non fa distinzione tra gli interventi grandi e quelli piccoli, tutti sono di valore e raccontano dell'amore delle persone per i luoghi che viviamo" Quest'anno il Premio ha coinvolto 23 comuni, Ailoche, Bioglio, Callabiana, Camandona, Caprile, Casapinta, Coggiola, Crevacuore, Curino, Lessona con Crosa, Guardabosone, Mezzana Mortigliengo, Pettinengo con Selve, Piatto, Portula, Postua, Pray, Sostegno, Strona, Vallanzengo, Valdilana, Valle San Nicolao e Veglio.

Sarà, ora, compito della Giuria selezionare i 10 interventi finalisti tra i quali saranno scelti, durante la premiazione prevista per sabato 9 ottobre presso la Brughiera di Trivero, i due vincitori, uno per ogni sezione. Il Premio, nato nel 2019, è promosso dal Rotary Club di Valle Mosso ed ha il fine di mettere in luce e premiare gli interventi di edilizia o nell’ambiente che migliorano la bellezza del nostro territorio. La Giuria del Premio è presieduta da Corrado Panelli e composta da Elena Accati, Luisa Bocchietto, Alberto Barberis Canonico, Andreas Kipar, Cristina Natoli, Michelangelo Pistoletto, Andrea Rolando e Giovanni Vachino. Il Premio è sponsorizzato da Successori Reda, Banca Sella, Sellmat, Yukon e Orange Pix. Per ulteriori informazioni anna.maiorana95@gmail.com o n.carrera@sai-ingegneria.it