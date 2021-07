Vesak al Monastero Buddista di Graglia: “Per dimenticare la paura e celebrare la rinascita”

Per la prima volta dall’inizio della pandemia, il Monastero Mandala Samten Ling riapre al pubblico con un pomeriggio di festeggiamenti all’aria aperta presso la sede di Graglia Santuario, Casale Campiglie 84. Il Vesak è la ricorrenza che celebra la nascita, il risveglio e la definitiva liberazione dalle spoglie mortali del Buddha Sakyamuni.

Nelle parole del Lama Paljin Tulku Rinpoce, guida spirituale del Monastero: “Il Vesak è una festa all’insegna dell’armonia e della fratellanza, aperta a tutti coloro che credono nell’amore e nella pace tra le genti. In questo ultimo anno il mondo intero ha sperimentato l’emozione negativa della paura, e la fiducia nel domani è stata messa a dura prova. Nella tradizione buddhista, il Buddha è definito “il medico” e la sua dottrina viene considerata “la medicina”. In quest’ottica le diverse scuole del buddhismo ci consegnano un patrimonio spirituale e filosofico che rappresenta un vero e proprio antidoto contro tutte le afflizioni umane. La celebrazione del Vesak si concluderà con la cerimonia del ‘Bagno del Buddha bambino’, che simboleggia la possibilità che ciascuno di noi ha di rinascere nella vita di ogni giorno, liberato dalle angosce del passato e pronto ad affrontare il futuro con una mente pura e serena”. La manifestazione è organizzata in collaborazione con i centri Mandala di Milano, Deua Ling di Merano e con il Tempio Guhozan Renkoji di Cereseto e vedrà la presenza di religiosi delle diverse tradizioni buddhiste.

L’evento, in programma domenica 13 giugno, avrà luogo dalle 14:30 alle 17:30, secondo il seguente programma: ore 14:30 Accoglienza del pubblico; ore 15:00 Discorso introduttivo del Ven. Lama Paljin Tulku Rinpoche; ore 15:15 Interventi delle Autorità presenti; ore 15:35 Cerimonie beneaugurali dei religiosi buddhisti; ore 16:45 Preghiera per la Terra e per la Pace nel mondo; ore 17:00 Concerto meditativo con il Ven. Bhante Kusalandanda; ore 17:30 Cerimonia del “Bagno del Buddha bambino”. Commiato.

I festeggiamenti si svolgeranno all’aperto e nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento. Per questo motivo i posti, ad ingresso libero, sono limitati ed è necessario prenotarsi in Segreteria: info@mandalasamtenling.org - Tel. 371 4850044/ 346 6304488. In caso di pioggia l’evento verrà annullato.