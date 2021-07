Dedalo In Cucina, seconda puntata

Nuovo appuntamento con “Dedalo in cucina”, rivolto a tutti i cittadini che vogliono prendersi cura della propria salute, con gusto. Questa seconda puntata sarà dedicata, oltre che alla cucina buona e sana, all’importanza del movimento per prevenire e tenere sotto controllo le malattie croniche, tra cui ipertensione, diabete e patologie cardiovascolari. Come nella prima puntata, Valentina Masotti, autrice e sommelier del riso coniugherà cibo sano e territorio preparando una pokè bowl di ispirazione orientale con riso rosso integrale vercellese, ceci neri e verdure di stagione, mentre il dottor Daniele Briasco e la dottoressa Chiara Verdini, medici dello sport della ASL di Vercelli parleranno dell’importanza del movimento per uno stile di vita sano, fornendo preziosi consigli per una corretta pratica e Grazia Maita, walking leader, racconterà la propria esperienza da conduttrice del gruppo di cammino “La salute vien camminando”.

L’evento si terrà su piattaforma Teams mercoledì 09 giugno alle 18. Per partecipare inviare una e-mail a progetto.dedalo@aslvc.piemonte.it o cliccare sul link che si trova alla pagina Facebook del progetto.

DEDALO è un progetto di promozione della salute che propone ai cittadini vercellesi e del territorio di Santhià e della Valsesia una serie di iniziative per aiutarli ad occuparsi della propria salute attraverso la buona alimentazione, il muoversi insieme, la cultura e la scoperta del territorio.

Costituito da cittadini, medici, amministratori, psicologi, ricercatori delle scienze umane, dietisti, sportivi, volontari.

Questo gruppo rappresenta l’ ASL di Vercelli , il Comune di Vercelli , l’ Università del Piemonte Orientale e con le molte associazioni ed enti pubblici e privati lavora per mettere in rete le proprie competenze e le proprie iniziative.

Dedalo offre a tutti la possibilità di partecipare a numerose attività per mantenersi in buona salute, selezionate sulla base delle evidenze di efficacia nel contrastare i fattori di rischio e rinforzare i fattori di protezione, cioè la corretta alimentazione, livelli di attività fisica adeguati e allenamento per la mente, il tutto con una particolare attenzione alla valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio.

Le iniziative proposte dagli enti promotori (ASL di Vercelli, Comune di Vercelli e Comune di Santhià e Università del Piemonte Orientale) e dalle tante associazioni che collaborano al Progetto sono volte a promuovere stili di vita sani fra i cittadini del territorio vercellese, in particolare quelli alimentari e relativi all’attività fisica, sostenendo il territorio vercellese, sia nelle componenti paesaggistiche, sia nelle eccellenze alimentari.

Il progetto si articola attraverso quattro percorsi

Percorso Della Buona Alimentazione

Buona alimentazione non è necessariamente sinonimo di sacrificio, privazione e dispendio di tempo, energie o denaro: basta fare poca attenzione in più a ciò che si sceglie ogni giorno ed eventualmente apportare piccole modifiche al proprio stile di vita, per ottenere risultati tangibili e gratificanti.

Percorso Del Muoversi Insieme

L’attività fisica è spesso associata all’idea di estenuanti sedute in palestra o spossanti giri di corsa, ma l’Organizzazione Mondiale della Sanità ci ricorda che si tratta semplicemente di “qualsiasi movimento del corpo prodotto dalla muscolatura scheletrica che determini dispendio di energie”: salire o scendere le scale, fare la spesa (dal girare al supermercato al riporre ciò che si è acquistato), svolgere le normali attività quotidiane (portare a spasso il cane, recarsi negli uffici pubblici) o anche divertirsi (andare a spasso con gli amici, andare a ballare) è praticare attività fisica.

Percorso Della Meraviglia e Dello Stupore

Riuscire a mantenere, nel corso della vita, la capacità di provare meraviglia e stupore nella quotidianità, trovare il tempo per dedicarsi ad attività piacevoli, stimolanti e appaganti e per coltivare e arricchire le proprie relazioni sociali, ha effetti positivi anche sul benessere mentale.

Tutto ciò infatti favorisce la conservazione di funzionalità cognitive come la memoria, la capacità di ragionamento e l’attenzione che, a causa dei naturali processi di invecchiamento, possono deteriorarsi nel tempo e inoltre contribuisce a prevenire ulteriori stati di malessere come depressione e stress.

Percorso Della Scoperta Del Territorio

Insieme conosciamo il territorio, attraverso passeggiate guidate e brevi gite fuori porta possiamo svagarci, fare attività fisica e relazionarci con compagni di viaggio.