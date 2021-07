Cosa è la carnitina e quali sono le sue proprietà

Nella vita, può capitare a tutti noi di sperimentare stanchezza e cali energetici. Quando l’organismo si trova in una condizione di stanchezza fisica e mentale, la carnitina riveste un ruolo importante, poiché contribuisce alla produzione di energia. Probabilmente non tutti conoscono la carnitina e la sua importanza nella nostra salute. Scopriamo di più.

Conosciamo la carnitina, “molecola energetica”

La carnitina è una preziosa molecola che consente alle nostre cellule di produrre energia, ed è un importante regolatore del metabolismo in tutti gli esseri viventi. La carnitina è naturalmente presente nei tessuti del nostro organismo: tessuto muscolare, incluso il cuore (ricordiamo che anche il cuore è un muscolo), tessuto nervoso (cervello), fegato e reni, questi ultimi due deputati alla sintesi della carnitina.

La carnitina funziona come un trasportatore degli acidi grassi a lunga catena dal citoplasma (il fluido contenuto nella membrana delle cellule) ai mitocondri (organuli presenti nelle nostre cellule). I mitocondri sono vere e proprie “centrali energetiche” delle cellule. Qui, gli acidi grassi vengono trasformati in energia (ATP). Gli acidi grassi a lunga catena sono parte integrante dei lipidi (grassi) e hanno un rendimento altamente energetico.

L’energia o Adenosina Trifosfato (ATP) costituisce la principale forma di accumulo di energia subito fruibile. Tutte le cellule producono continuamente energia (ATP), a partire dai nutrienti e in presenza di ossigeno. L’ATP fornisce grandi quantità di energia per assicurare il lavoro delle cellule, del cuore e dei muscoli. È una risorsa davvero importantissima per la salute , senza la quale non potremmo svolgere le nostre normali funzioni biologiche.

La stanchezza fisica e mentale che possiamo sperimentare in vari momenti della nostra vita dipende da una ridotta disponibilità di energia nel nostro organismo. Questa condizione si verifica quando la quantità di energia di cui il nostro organismo necessita supera le riserve energetiche del nostro organismo. Questa condizione può dare luogo a stanchezza e rendere difficoltoso affrontare le nostre giornate e svolgere compiti da semplici a complessi.

In quali alimenti è presente la carnitina?

La carnitina presente nell’organismo, oltre che dalla biosintesi a livello di reni e fegato, deriva dall’alimentazione. Infatti, la carnitina è presente in elevate concentrazioni nella carne (da cui il nome: carne in latino è carnis) e nei derivati animali (latte, uova) e in misura minore in alimenti vegetali.

Data la prevalenza di questo nutriente nei prodotti animali, in particolar modo la carne, le persone che seguono una dieta vegana potrebbero manifestare un deficit di carnitina. La carenza di carnitina può comportare difetti dell’ossidazione degli acidi grassi a catena lunga, con alcune conseguenze sul metabolismo delle cellule e sull’intero nostro organismo.

Una carenza di carnitina può essere imputabile a un inadeguato apporto, ma anche a una ridotta biosintesi o a una maggiore richiesta da parte dell’organismo. Ciò può causare il calo energetico di cui abbiamo parlato poco fa. Se la produzione di energia si riduce, è possibile ritrovarsi in una condizione di stanchezza fisica e mentale. Potrebbero verificarsi queste evenienze:

Debolezza generale

Possibile riduzione della massa muscolare;

Inappetenza;

Stanchezza mentale.

Quando è utile una integrazione di carnitina?

In associazione all’alimentazione, in situazioni di aumentato stress psicofisico potrebbe essere utile una integrazione di carnitina. Stanchezza fisica e mentale sono situazioni tipiche.

La stanchezza fisica si manifesta spesso come una sensazione di affaticamento, spossatezza, mancanza di energia. Questa condizione può presentarsi durante un periodo particolarmente stressante, dopo un’attività sportiva intensa o moderata, in seguito a uno sforzo fisico improvviso (come il sollevamento di un carico pesante).

Inoltre, può capitare di sperimentare una forte sensazione di stanchezza mentale. Impegni che si accumulano, ansia, tensione: la soglia di attenzione si abbassa, la nostra motivazione si indebolisce e abbiamo l’impressione di non riuscire a concentrarci anche su compiti cognitivi semplici.

Non solo: in caso di sudorazione eccessiva e stanchezza fisica, dovute a un allenamento intenso o alla stagione calda, siamo spesso stanchi e spossati. Ci sentiamo debilitati e anche il nostro tono muscolare si indebolisce.

Chiunque di noi, giovani e adulti, per affrontare meglio lavoro, studio e, attività sportiva può ricorrere a una integrazione di carnitina, qualora la dieta non fosse sufficiente a ricaricare la propria energia. Integratori alimentari specifici possono essere utilizzati anche nella vita quotidiana, per recuperare le energie perse in momenti di stress elevato o a causa di stati influenzali e convalescenza. Dunque, possiamo utilizzare integratori alimentari a base di carnitina utili in tutti quei casi in cui si manifestano stanchezza fisica, stanchezza mentale o sia necessario un reintegro idrosalino.