Benna in lutto per la perdita di Gian Carlo Bistolfi

Gian Carlo Bistolfi era molto conosciuto nel biellese e in tutta la regione anche per la sua attività, svolta con grande amore e dedizione nell'azienda di famiglia, l'Azienda Agricola Bistolfi specializzata nella coltivazione del riso con tecniche e sapere tramandate di padre in figlio e nel rispetto della tradizione.

Ci ha lasciato ieri, a 82 anni, dopo una vita dedicata alla famiglia e al lavoro.

Nella chiesa di San Pietro a Benna sarà recitato il Rosario questa sera alle 20 dove il 7 giugno avranno luogo i funerali.