Pray, si presenta il direttivo della Pro Loco: “Pronti a nuove idee e progetti”

A Pray nasce il nuovo direttivo della Pro Loco con "volti nuovi e non" che, cercheranno di regalare al paese un nuovo spirito collaborativo e sociale, grazie ad una serie di iniziative e progetti per l'intero mandato.

Dal 24 maggio scorso, sono state definite le cariche istituzionali della Pro Loco di Pray che vantando un direttivo di 11 membri, é così sintetizzato: Aldo Vellati (un veterano in quanto già stato in carica negli anni scorsi) è il presidente; Massimo Bardizza, già responsabile del del Parco Bau, lo affiancherà come vice; tesoriere e segretaria saranno rispettivamente Federico Boggia e Lara Recrucolo.

"É un gruppo compatto e ben collaudato, quindi sarà più facile realizzare i progetti che abbiamo in mente anche se, in questi tempi di Covid, si é ancora un po' bloccati ma cercheremo di fare necessità-virtù – sottolinea il presidente - Al momento, a parte valutare anche tra i cittadini e i giovani le idee e i progetti attuabili in base alle attuali normative anti-Covid, stiamo programmando la storica festa di Pray in vetrina, in scena solitamente a settembre. Quest'ultima ha una storia di oltre 30 anni in quanto, il sottoscritto e il tesoriere Federico Boggia, ai tempi già in carica nel direttivo, abbiamo ideato questa manifestazione che ha sempre ben funzionato. Ci teniamo anche alla collaborazione con l'amministrazione comunale, sempre ben propensa, provando ad assecondare alcune loro linee guida riguardo alle nuove generazioni per mantenere lo spirito e la partecipazione giusta tra le diverse categorie di cittadini, giovani compresi",