Ponderano, mozione della minoranza in aiuto di commercianti ed associazioni

Il Comune di Ponderano ha ricevuto dallo Stato un contributo di circa 136.437 euro per fronteggiare l’emergenza Covid-19, di cui circa 91,4 mila non sono ancora impegnati. E' da questo fondo che, secondo la minoranza di Ponderano Merita, l'amministrazione dovrebbe attingere per ristorare le realtà produttive e sociali del paese colpite dalla pandemia. Per questo, ha presentato una mozione per chiedere l'impegno della maggioranza in questo senso.

“Questi soldi sono accantonati a bilancio. – afferma il capogruppo di Ponderano Merita Marco Romano – Noi crediamo che, essendo stati concessi per l'emergenza, vadano utilizzati per la stessa”.

La mozione indica di destinare la somma di 50 mila euro in favore delle attività produttive di Ponderano e propone all'amministrazione un bando dove sono previsti soggetti beneficiari e criteri di distribuzione. Nello specifico, il bando stabilisce contributi per le attività chiuse involontariamente dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2021, con riduzione del fatturato e dei corrispettivi fino ad un massimo del 60%, e che hanno sostento spese per misure di sicurezza anti-Covid.

“Il bando – precisa Marco Romano - gradua il contributo in base al periodo di chiusura, con un eventuale meccanismo di compensazione con le tasse comunali o eventuali morosità nei confronti del comune. Allo stato il bando è già utilizzabile per l'erogazione su richiesta degli interessati: la maggioranza deve verificarne il contenuto e, se ritiene, modificarlo. Noi siamo pronti a votare una loro proposta identica o migliorativa: a noi interessa che venga fatto qualcosa a favore della comunità ”.

Quanto alle associazioni con sede a Ponderano, la mozione chiede un impegno di 10mila euro per fronteggiare gli affitti e le manutenzioni delle sedi, utenze e tasse locali. Secondo legge, le mozioni della minoranza devono essere approvate o respinte dal consiglio comunale. Ponderano Merita ne chiede pertanto la convocazione. “Questa e un'iniziativa contro l'emergenza ed ha bisogno di una risposta concreta. – conclude Romano - Sono sufficienti 10 giorni prima della riunione per convocare un consiglio, anche con un solo punto all'ordine del giorno, e, per non gravare sul bilancio comunale, proponiamo alla maggioranza di rinunciare al gettone di presenza per il consiglio come facciamo noi”.