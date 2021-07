Lavori di asfaltatura a Cossato, ecco come cambia la viabilità dei bus

Atap Biella avvisa che per lavori di asfaltatura, presso la frazione Margherita di Cossato, verranno chiuse al transito via Quintino Sella e via dei Partigiani.

L'intervento, iniziato lo scorso 3 giugno, proseguirà fino a sabato 12 giugno. Pertanto, le corse interessate delle linee 430 (Cossato – Lessona – Mezzana – Trivero) e 548 (Vigliano B.se – Cossato – Lessona) provenendo da Cossato, percorreranno via Martiri della Libertà fino al bivio di Ratina, per poi svoltare verso Lessona su via IV Novembre fino al bivio Piccone, percorso normale e viceversa.

Nei due sensi, verranno temporaneamente soppresse le fermate via Quintino Sella, via Partigiani e via Fecia.