Un volontario dell'Associazione Carabinieri scrive: "Un onore indossare la divisa"

Lettera ad un amico.

Il riconoscimento ricevuto ormai qualche anno fa, mi ha dato la possibilità di iscrivermi all’Associazione Nazionale Carabinieri. Ho indossato i simboli dell’associazione per ora solo due volte, a Biella alla Festa dell’Arma del 2019 e al mio paese per la celebrazione del 25 aprile di quest’anno. In quest’ultima occasione non essendo permessa la sfilata, la celebrazione era limitata alla Messa per i caduti alla quale ho partecipato con il Sindaco ed alcuni assessori. I Carabinieri della Stazione non erano presenti in quanto già impegnati negli altri paesi di loro competenza.

E’ stata una esperienza molto emozionante: essendo del paese e abbastanza conosciuto, avevo gli occhi di tutti puntati addosso: occhi di chi mi ha guardato con sorpresa, con ammirazione, con paura, con sospetto, ma anche con disprezzo…Alcuni mi hanno chiesto perché indossavo la divisa, altri si sono voltati dall’altra parte o si sono proprio allontanati, altri ancora mi parevano quasi spaventati… ad un bimbo tenerissimo che si è avvicinato e mi ha chiesto “Signore, ma perché sei vestito così?” ho tentato di spiegare la missione dei Carabinieri.

In quella mattina ho sentito su di me un peso enorme: il peso di quell’Onore che molte volte diventa onere, ma rappresenta le qualità ed i valori insiti nella Divisa che si indossa. E’ stato relativamente facile indossarla la prima volta in Caserma per la Festa, anche se, essendo la prima volta, ero molto emozionato, ma comunque protetto dagli stessi che condividono valori ed obiettivi; altro è stato indossarla “là fuori” da solo.

Penso che tutti i “civili” dovrebbero provare almeno per un giorno ad indossare la divisa da soli in strada: comprenderebbero cosa significa essere al servizio del Bene molto di più di quanto si studia sui libri o si sente raccontare dai media moderni. Oggi, ancora grazie a Voi, sono più ricco e consapevole di me stesso e del mondo che ci circonda.

Spero mi perdonerete di raggiungervi con uno scritto stampato, ma non sarei riuscito a raggiungere tutti voi che stimo ed ammiro e che in molti casi mi onoro di chiamare “Amico”.