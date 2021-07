Valdengo capitale del ciclismo, 300 atleti in gara: ecco i vincitori FOTO

Per il Memorial Lava, Borrione e Pella e il primo Memorial Celestino Vercelli si sono ritrovati a Valdengo 300 atleti da Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Liguria, Emilia ed anche dalla Svizzera. Le gare di mercoledì 2 giugno prevedevano la percorrenza del circuito di 4,500 chilometri da ripetere più volte a seconda della categoria, non completamente pianeggianti ma con le asperità della salita alla chiesa fino all’altezza di Via San Biagio.

Al mattino la gara dei primo anno esordienti ha visto vincitore Gregorio Acquaviva del team ASD Young Bikers Team, per il secondo anno esordienti il vincitore è Edoardo Raschi della SC Torrile PR. Per la gara del pomeriggio dedicati agli allievi, il vincitore è Gabriele De Fabritiis di Ciclistica Arma Taggia. A dare il via alle gare, la piacevole partecipazione di due ex campioni d’eccezione: Giancarlo Bellini (vincitore della maglia a pois al Tour de France) che insieme a Celestino Vercelli e Adriano Pella formavano un trio inossidabile e Franco Balmamion (vincitore di 2 giri d’Italia).

Soddisfatto il presidente UCAB Biella Filippo Borrione che ringrazia “tutti i collaboratori, la Protezione Civile e gli amici sportivi che hanno voluto riaprire la loro struttura per la prima manifestazione da due anni a questa parte, donando un supporto notevole mettendo a disposizione le strutture ed aprendo bar e cucina e attivare l’ospitalità anche se in maniera parziale. Un ringraziamento particolare va alla famiglia Vercelli che ha messo a disposizione alcuni premi per le gare. La buona gestione dei protocolli Covid-19 ha permesso la partecipazione di un pubblico numeroso rendendo la manifestazione ancora più bella e soddisfacente”.