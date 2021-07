Giornata Nazionale dello Sport a Biella, ecco gli eventi in programma

Domenica 6 giugno si terrà la Giornata Nazionale dello Sport, evento istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la direttiva del 27 novembre 2003 e che si svolge contemporaneamente su tutto il territorio Nazionale nella prima domenica di giugno. La GNS rappresenta una grande festa all’insegna di chi ama e pratica lo sport e della promozione di tutte le discipline sportive coinvolte, con eventi e manifestazioni in molti Comuni italiani.

Il tutto si svolge sotto la direzione del CONI che, in coordinamento con le associazioni e gli organismi sportivi operanti nel territorio ed insieme agli Enti Locali, assume, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative volte a promuovere e a valorizzare la funzione educativa e sociale dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell'individuo, di preservazione della salute, di miglioramento delle qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile. Quest'anno, la Giornata Nazionale dello Sport vuole essere anche l'occasione per promuove il messaggio di quanto lo sport sia fondamentale per la ripartenza del Paese e sarà anche un saluto simbolico per gli atleti della squadra olimpica che nelle settimane successive voleranno in Giappone per i Giochi della XXXII Olimpiade di Tokyo 2020. Nell’attuale situazione non è possibile organizzare, come negli anni scorsi, un evento in presenza dedicato alla sola Giornata Nazionale dello Sport, in quanto non sarebbe compatibile con le attuali normative.

La GNS 2021 si svilupperà quindi con eventi territoriali organizzati dalle società che hanno aderito ai progetti Educamp e Centri CONI e con le manifestazioni agonistiche programmate dalle FSN, DSA ed EPS e dalle società ad esse affiliate. Questo il programma: sabato 5 giugno, attività nazionale under 12 femminile di calcio, Girone Ovest, 2^ giornata, partita BI. VEO - BULE' BELLINZAGO , ore 15.30 - Biella Pavignano; domenica 6 della Finale del Atp Challenger presso la Tennis Lab in Via Liguria – Biella; domenica 6 giugno, dalle 9.30 alle 11.30, presso il campo di Piazza del Monte, a Biella, allenamento specifico di preparazione per gli agonisti più giovani del BI Roller Pattinaggio Biella che parteciperanno la prossima settimana ai Giochi Nazionali Bruno Tiezzi che si svolgeranno a Riccione.