Ponderano, Zaccaria lascia l'assessorato: “Non sempre sincerità e schiettezza pagano”

Lo scorso marzo Ilaria Zaccaria ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di assessore esterno per il comune di Ponderano. Lo ha riportato il sindaco Roberto Locca nell’ultimo consiglio comunale: “Mi dispiace perchè la considero una persona piena di iniziativa e molto attiva. Essendo alla sua prima esperienza, probabilmente non era pronta al confronto continuo anche se non c’è mai stato alcun tipo di litigio in giunta”. Rammaricati delle sue dimissioni anche gli esponenti della minoranza.

Zaccaria ha lasciato un messaggio d'addio: “Ringrazio Roberto e tutto il gruppo per l'opportunità datami. Ritengo di aver svolto il mio compito con impegno e dedizione, sacrificando spesso me e la mia famiglia, non negandomi mai in nulla ma riversando la mia energia e solarità nel gruppo, con il quale ho sempre condiviso ogni scelta e proposta. Purtroppo ad oggi, nella società in cui viviamo, non sempre la sincerità e la schiettezza pagano. Credo fortemente nei valori, per me imprescindibili, per i quali non sono disposta scendere a compromessi. Io vado avanti a testa alta, con la coerenza e la lealtà che mi contraddistinguono, sempre pronta ad allungare una mano verso il prossimo. Roberto rimane per me una persona per la quale nutro profonda stima e al quale voglio un gran bene, lui sa già che la mia porta sarà sempre aperta ogni volta che vorrà. Un ringraziamento particolare a Franco, capogruppo e maestro di vita, che mi ha supportata e sopportata durante tutto il percorso, dispensando ottimi consigli, rimarremo uniti da un sincero affetto”.