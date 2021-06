Corradino ricorda Buonanno a 5 anni dalla morte: “Continua a lasciare un enorme vuoto”

Sono trascorsi 5 anni dalla morte di Gianluca Buonanno, l'europarlamentare della Lega Nord e sindaco di Borgosesia, mancato il 5 giugno 2016 in un incidente stradale lungo l'autostrada A36, all'altezza di Gorla Maggiore, in provincia di Varese.

Nell'anniversario della sua scomparsa, il sindaco di Biella Claudio Corradino gli ha reso omaggio in un post pubblico sulla sua pagina Facebook: “Cinque anni fa, il 5 giugno del 2016 ci lasciava Gianluca Buonanno, amico e sindaco che continua a lasciare in noi un enorme vuoto. In questo quinto anniversario dedico un pensiero agli amici di Borgosesia, alla sua famiglia, a sua mamma e a sua sorella. Ciao Gianluca, il tuo insegnamento continua a coinvolgere tanti sindaci che fanno del bene per i loro territori”.