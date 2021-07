La via verde della seta, Festa d'estate tra filande, setifici e archivi

L’Associazione Tacafile di Pratrivero (Bi) ha due importanti convenzioni una con il Centro di Conservazione e Restauro La Venaria Reale (TO), l’altra con il Museo Civico Etnografico Archeologico “C.G. Fanchini” di Oleggio (NO) e si occupa di archivi tessili fin dal 2010 quando collaborò alla nascita del Centro Rete Biellese archivi tessili e moda. Nel 2021 con l’associazione Sul filo della seta di Racconigi, che gestisce il Museo della seta, ha partecipato al bando “Viva” di Compagnia di San Paolo con il progetto “La via verde della seta” che è risultato uno dei 28 vincitori!

Tacafile invita quindi i Biellesi alle numerose iniziative estive che avranno luogo tra Racconigi, Caraglio, Oleggio e Ghiffa. Tacafile ha creato una rete tra province distanti tra loro per creare connessioni culturali necessarie a un turismo slow, importante per il periodo e per la regione.

La rete creata per il progetto, oltre all’associazione Sul filo della Seta-Museo della Seta di Racconigi (CN), vede coinvolti l’Associazione Amici della Storia di Racconigi (CN), l’associazione Le Terre dei Savoia di Racconigi (CN), l’associazione Progetto Cantoregi di Racconigi (CN), il Comune di Racconigi, il Comune di Caraglio, la Fondazione Filatoio Rosso di Caraglio (CN), l’associazione Cevitou di Monterosso Grana (CN), il Museo del cappello di Ghiffa (VCO).

Il progetto promuove una vera festa d’estate green tra sapori locali, musica, cinema e spostamenti sostenibili per esaltare la cultura e le nostre radici. I percorsi slow tra i boschi e le pianure porteranno alla riscoperta di antichi opifici, rivisitati grazie alle carte d’archivio e allietati da proiezioni, concerti ed enogastronomia.

Si vuole far conoscere il territorio cuneese da Racconigi a Caraglio passando per Cavallerleone, Busca, Dronero e Cuneo stessa, tracciando un itinerario sostenibile da percorrere in bicicletta o con auto elettriche. Il trait d’union è la seta: tutte le filande, i filatoi, i setifici saranno segnalati sul percorso virtuale e fisico. Il Museo della Seta di Racconigi in particolare esporrà l’ultimo tesoro ritrovato: l’archivio dei setifici Manissero, probabilmente l’unico archivio di un setificio in Piemonte. Il tracciato sarà realizzato in GPX e saranno installati alcuni pannelli con approfondimenti sul sito in questione nei pressi delle principali ex-filande/setifici compreso un QR Code che rimandi al sito web del Museo della seta, dove si troveranno descrizioni più ampie.

Il Filatoio di Caraglio aprirà le porte gratuitamente per due giornate giorno e ospiterà un concerto con aperitivo e anche una proiezione cinematografica. Il museo etnografico di Oleggio (NO) e il Museo del cappello di Ghiffa (VB) presteranno manufatti in seta per la mostra “Silk and archives” a Racconigi, a cura di Tacafile, che organizzerà anche visite gratuite nei tre musei.

Nel 2009 nasce a Camandona (BI) l’Associazione Culturale ex Asilo Clelia Ferrua e nel 2018 cambia denominazione in Tacafile (attacafili, ovvero colui il quale annoda i fili per preparare il telaio alla tessitura) e sede, spostandosi a Pratrivero (Valdilana). Il consiglio direttivo e l’assemblea dei soci approvano anche la variazione degli scopi che diventano i seguenti: gestione e valorizzazione di archivi e di cultura territoriale; cura di pubblicazioni; organizzazione di lezioni, seminari e convegni, mostre e proiezioni, cinema, teatro e simili; ricerca e partecipazione a bandi per concretizzare progetti culturali, enogastronomici, sociali, sportivi; organizzazione di manifestazioni, eventi e simili; diffusione di notizie informative inerenti alle iniziative.