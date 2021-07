Al Giardino Botanico di Oropa ricco programma nel weekend da non perdere

Il WWF celebra oggi, sabato 5 giugno, la Giornata Mondiale dell'Ambiente con una grande festa della natura: l'invito è rivolto a cittadini, famiglie, ragazzi e bambini che potranno godere della bellezza e del fascino degli spazi naturali protetti dal WWF in una giornata di riconquistata libertà. Ci si potrà immergere in ambienti ricchi di colori, suoni, profumi, custoditi senza sosta in questi mesi di lockdown dal WWF.

Per quella giornata i visitatori, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, verranno accolti dagli esperti e dai volontari che li accompagneranno lungo percorsi guidati per scoprire i segreti nascosti tra sponde di fiumi ancora integri, laghi e paludi ricchi di fauna, boschi e coste, valli montane, orti botanici (come quello di Oropa) e antichi crateri vulcanici... Non mancheranno occasioni per toccare con mano il risultato di tanto sforzo di conservazione che il WWF svolge da oltre 50 anni e comprendere meglio lo stretto legame che ci unisce tutti alla natura in buona salute, garanzia per la nostra sopravvivenza, il nostro benessere e la nostra prosperità.

Il tema stesso della Giornata Mondiale dell'Ambiente richiama proprio l'urgenza di proteggere e rigenerare gli ambienti naturali, recuperando i danni inflitti agli ecosistemi del pianeta per passare dallo sfruttamento della natura alla sua guarigione: l'ONU infatti lancerà proprio il 5 giugno il Decennio delle Nazioni Unite per il Ripristino degli Ecosistemi », un'azione che può essere svolta solo con un sistema di aree protette adeguatamente tutelato. Si tratta di uno dei pilastri della Campagna ReNature Italy del WWF lanciata quest'anno proponendo una grande visione per il nostro Paese grazie alla quale è possibile rigenerare e tutelare efficacemente il nostro Capitale Naturale a beneficio delle attuali generazioni e di quelle future, arrestando ed invertendo la curva di perdita di biodiversità.

Questo il programma di sabato 5 giugno al Giardino Botanico di Oropa: le montagne ospitano la maggior parte degli hotspots della biodiversità della Terra e forniscono acqua dolce a circa la metà dell'umanità. Includono una moltitudine di ecosistemi che ospitano specie uniche, come leopardi delle nevi e gorilla di montagna, ma anche meno appariscenti come le piante alpine per esempio, nonché una grande diversità culturale tra le persone adattate alle sfide della vita di montagna. Le regioni montuose sono particolarmente sensibili al degrado dovuto alle pressioni umane e ai cambiamenti climatici. L'aumento delle temperature costringe le specie, gli ecosistemi e le persone che dipendono da loro ad adattarsi o migrare.

Queste tematiche (e molte altre) al centro delle visite guidate (ore 11, 14: e 16 con prenotazione obbligatoria, che saranno offerte al pubblico in visita (ricordiamo che l'Oasi di Oropa sarà aperta a ingresso libero per tutto il giorno con orario 10 -18), mentre sarà attivo un punto informativo per chi vuole avvicinarsi al WWF e sostenerlo associandosi. Domenica 6 giugno, nuovo appuntamento da non perdere. Grazie a letture, osservazioni dal vivo ed alla collaborazione con Smart Micro Optics (spin-off dell'Istituto Italiano di Tecnologia) e delle sue lenti BLIPS (unite ad un semplice smartphone) faremo un tuffo nell'infinitamente piccolo ed esploreremo il micro-mondo del Giardino Botanico ingrandendolo a dismisura...

A causa dell’emergenza sanitaria (come già nel 2020) si sono dovute prevedere delle cautele e procedure per garantire il rispetto delle norme di distanziamento e quindi è necessaria la prenotazione e la limitazione a 6 partecipanti a laboratorio. Prenotazioni online: https://forms.gle/Jw175NjtyMGoTrCK7 per la visita guidata in programma alle 15. Quest’anno riprendono anche le visite guidate (costo incluso nel biglietto d’ingresso), ma con prenotazione obbligatoria (max 12 persone) entro le 12 dello stesso giorno, effettuabile online attraverso un comodo modulo raggiungibile a questo link: https://forms.gle/w4mwHMHiL1YPbMPZ8 Ricordiamo che sono disponibili gratuitamente anche le nuove e divertenti Audioguide del Giardino, liberamente utilizzabili sui propri smartphone o tablet, con la voce narrante dell’incomparabile Angelo Alberta.

Con Mostri in giardino, domani, domenica 6 giugno alle 15, tornano Pollicini Verdi in Giardino, i laboratori dedicati a più piccoli. Grazie a letture, osservazioni dal vivo ed alla collaborazione con Smart Micro Optics (spin-off dell'Istituto Italiano di Tecnologia) e delle sue lenti BLIPS (unite ad un semplice smartphone) faremo un tuffo nell'infinitamente piccolo ed esploreremo il micro-mondo del Giardino Botanico ingrandendolo a dismisura. A causa dell'emergenza Covid-19, si sono dovute prevedere delle cautele e procedure per garantire il rispetto delle norme di distanziamento, rendendosi necessaria la prenotazione e la limitazione a 6 partecipanti a laboratorio.

I nuovi orari di apertura: maggio, giugno e settembre: sabato e festivi dalle 10 alle 18 (gli altri giorni aperto ai gruppi su prenotazione); luglio e agosto: tutti i giorni dalle 10 alle 18. Con la riapertura delle Funivie di Oropa, tornerà attiva la promozione che permette ai clienti in possesso del biglietto di viaggio ad accedere gratuitamente al Giardino Botanico.