Cossato, il Coro Noi Cantando “RI-comincia” a suonare

In occasione della festa della musica del prossimo 21 Giugno, promossa da ACP e FENIARCO, il Coro Noi Cantando Città di Cossato con il motto “RI-cominciare”, organizza un concerto pre-serale domenica 20 giugno alle 18, nel cortile della propria sede, la Chiesetta di San Giuseppe in Via Marconi a Cossato.

“Questa è un’occasione che ci permetterà di riprendere a fare ciò che più ci piace: cantare in compagnia del nostro pubblico - dice la presidente del Coro Manuela Arale, che aggiunge - dopo questo anno che ha visto tutti noi rinunciare alla vicinanza e al contatto con le altre persone, e ha visto il Coro soffrire profondamente per la perdita del nostro direttore Vitaliano Zambon, mancato nell’aprile dello scorso anno a causa del Covid. Un’occasione per festeggiare la musica che tutti unisce ci sembra l’occasione più bella per tornare a cantare insieme e rallegrare per un’ora circa tutti coloro che avranno il piacere di partecipare al nostro concerto”.

Concerto che si svolgerà appunto all’aperto nel pieno rispetto delle regole previste anti-Covid. “Un grazie particolare a Don Fulvio, ci permette non solo di sentirci nella Chiesetta come a casa nostra, ma anche di organizzare questo piccolo concerto, in questo luogo che lui stesso ha definito, domenica scorsa, durante la messa in ricordo di Vitaliano, luogo simbolo per Cossato, in quanto ha accolto nel momento di massima emergenza le bare dei troppi morti” precisa il direttore Monica Magonara, che dirige ora il coro. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.