Incidente stradale con feriti nella serata appena trascorsa. Per cause in corso di accertamento due vetture si sono scontrate sulla via principale di Quaregna Cerreto.

Tutte e tre le persone a bordo dei mezzi (due donne ed una bambina) sono rimaste ferite lievemente e sono ricorse a medicazione presso il Pronto Soccorso di Ponderano. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.