Gli amici e gli studenti si sfidano all'Alba Marina nel ricordo di Emanuele Rinaldi

La tragica scomparsa di Emanuele Rinaldi ha addolorato profondamente i cuori della popolazione biellese. Migliaia sono stati i messaggi di cordoglio condivisi sui social e rivolti alla famiglia del 15enne, rimasto vittima di uno spaventoso incidente stradale lo scorso gennaio che non gli ha lasciato scampo.

Per onorarne la memoria, è stato organizzato per domani, 6 giugno, il 1° Memorial dedicato alla sua figura: i ragazzi del Liceo Sportivo (dalla 1° alla 5° e per gli amici) si sfideranno al centro sportivo Alba Marina di Valdengo, dalle 10 alle 17. Un momento di raccoglimento per ricordarne l'indimenticabile sorriso.