Dramma a Strona, anziana si sente male a casa dell'amica e muore

Tragedia a Strona. Una donna di circa 80 anni è mancata a casa di una sua amica. Secondo le prime ricostruzioni, l'anziana si è sentita poco bene rendendo necessario l'intervento del 118.

Il personale sanitario ha provato a effettuare le dovute manovre di rianimazione per cercare di salvarle la vita ma purtroppo non c'è stato nulla da fare: il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso per arresto cardiocircolatorio. Sul posto anche i Carabinieri di Mosso. La salma è stata poi affidata ai familiari della pensionata.