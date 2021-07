Su Nuraghe riconferma Saiu presidente, Axana e Perinu vicepresidenti: new entry il sommelier Ennio Pilloni

Con l’allentamento delle restrizioni governative per il contenimento della diffusione del contagio, è stato finalmente possibile svolgere le votazioni interne per il rinnovo delle cariche sociali del Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe di Biella. Per il biennio 2021-22, viene sostanzialmente riconfermata l’amministrazione uscente con Battista Saiu, presidente; Anna Axana e Roberto Perinu vicepresidenti; Roberto Cestarioli, cassiere, Massimo Gravellu, segretario; Antonietta Ballone, Maria Bosincu, Margherita Bullegas, consiglieri con la new entry di Ennio Pilloni. Sono stati altresì riconfermanti Rosa Corbelletto Usai, Domenico Corongiu e Filippo Satta, Probiviri; Mario Rovetti, Irene Maolu e Battista Medde, Revisori dei Conti; Valentina Foddanu e Massimo Zaccheddu, quali Rappresentanti di Base in seno alla F.A.S.I. (Federazione Associazioni Sarde in Italia), a cui il Circolo di Biella aderisce.

Unitamente alla nomina di Cosima Colaianni segretario del presidente, sono stati assegnati gli incarichi ai consiglieri eletti, provvedendo poi alla ripartizione delle oltre quaranta attività, colonna portante e motore dell’Associazione. Sul modello di una amministrazione comunale, Su Nuraghe opera su una comunità di oltre seimila Sardi di prima, seconda e terza generazione presenti nel territorio provinciale - circa mille i nativi che vivono nella città capoluogo - attraverso una sorta di assessorati formati da gruppi di affinità o di interesse, guidati e animati da altrettanti soci/assessori con specifiche competenze che, ordinariamente o di volta in volta, coinvolgono gli altri soci.

Tra i fiori all’occhiello, oltre alla riconferma della stima per don Ferdinando Gallu quale cappellano di Su Nuraghe, l’Ambulatorio Infermieristico Sardo, intitolato alla dott.ssa Emilia Cavallini, con direttore sanitario il dott. Vincenzo Nardozza, coordinato da Gonaria Lostia con Maria Bosincu; la Biblioteca “Su Nuraghe”, aderente al Polo Bibliotecario Biellese, diretta da Biagio Picciau e da Giovanni Carta; il Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli di Pettinengo, aderente alla Rete Museale Biellese, con custodi Idillio Zapellone e Loredana Sadocco; le “Voci di Su Nuraghe”, corale diretta da Roberto Perinu, con Giacomo Canu e Valentina Foddanu; fino ad arrivare alle “Donne del grano”, alle “Donne del Pane” e alle “Donne del filet”, attraverso la poliedricità istituzionale che annovera i “Fucilieri sardi”, guardia d’onore comandata da Luciano Vacargiu e Maurizio Cannas con i giovani Davide Pilloni e Giovanni Piras.

Tra altri diversi laboratori si segnalano i “Mannigos de Memoria”, incontri linguistici mensili divenuti transoceanici con il Circolo sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina) e associazioni di Italiani emigrati all’estero. Tra questi, le indagini linguistiche del gruppo di ricerca CoLIMBI (Corpus of Language, Identity and Migration in Biella), coordinato da Chiara Meluzzi, in convenzione con alcune scuole, enti e istituzioni biellesi e l’Università degli Studi di Milano Statale. Non ultimo, restando nell’universo giovanile, la Sezione sportiva articolata in: atletica, coordinata da Mario Secci, Roberto Cestarioli e Umberto Cogotti; “Su Nuraghe Calcio Biella” con mister e allenatori Giovanni Mocci, Gaspare Carmona e Roberto Geromel e la tifoseria del “Forza Casteddu”.

Tutti speranzosi che anche questo settore possa presto riprendere gli incontri al Circolo per seguire la squadra del cuore, sorseggiando un calice di vino, guidati nella degustazione dal nuovo consigliere e sommelier Ennio Pilloni.