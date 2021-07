Novità sulla circolazione dei bus in Valle Elvo. Da oggi, 5 giugno, la Linea 330 riprenderà il percorso normale nel tratto fra Netro e Donato. Ciò in virtù di quanto disposto dalla Provincia di Biella circa la transitabilità degli autobus di Linea sulla Provinciale 500.

Inoltre, da mercoledì 9 giugno (e secondo le necessità di cantiere), sarà chiusa al transito la strettoia di via Giuseppe Cabrino per lavori sulla facciata di un edificio, a Mongrando Curanuova. Pertanto, le corse interessate della linea 380 (Ivrea – Mongrando – Biella – Candelo – Verrone) dal cimitero di Mongrando verso Biella, alla rotonda del Lanificio Guabello devieranno a destra su via Giovanni Enrico, via dei Giovani (Carabinieri), innesto sulla SP338 verso Biella, percorso normale e viceversa. Di conseguenza, nei due sensi saranno soppresse le fermate: via XXV Maggio (Guabello); via Monticello/Fasoletti; via Monticello/Gallo; via Cabrino/Trucco e via Cabrino civ. 14/25