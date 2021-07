Espressione Alpina è in piazza Adua, curiosità tra i passanti e i residenti

Da poche ore si è concluso il trasferimento di Espressione Alpina dell'artista biellese Paolo Barichello. L'opera è stata posizionata nelle vicinanze di Piazza Adua. Una scelta non casuale per far arrivare il saluto delle penne nere biellesi a tutti coloro chi vorranno visitare Biella. Nel corso della giornata di oggi, 5 giugno, gli Alpini hanno proceduto al taglio delle siepi e alla locazione dell'installazione, sotto lo sguardo attento e curioso dei cittadini e dei residenti.