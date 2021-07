Biella, Espressione Alpina “trasloca” da piazza Duomo: ecco dove verrà posizionata

L’opera Espressione Alpina dell’artista biellese Paolo Barichello, è stata posizionata in piazza Duomo il 2 maggio scorso per pubblicizzare la candidatura della città di Biella per l’adunata nazionale degli Alpini del 2024, durante il Giro d’Italia che ha visto la nostra città come partenza della terza tappa.

Oggi, sabato 5 giugno, l’opera cambierà locazione e verrà posizionata nelle vicinanze di Piazza Adua, dove l’Eni ha reso disponibile in comodato d’uso l’area dell’ex Agip. La posizione è stata scelta per far arrivare il benvenuto degli Alpini a coloro che verranno a visitare Biella.

Costruita appositamente per poter essere trasportata, l’Espressione Alpina rimarrà a disposizione delle città che ospiteranno le future adunate nazionali che ne faranno richiesta. Potrebbe quindi cambiare momentaneamente posizione, ma rimarrà comunque residente in Biella.