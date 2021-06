Al centro estivo di Gaglianico si costruisce “Un Mondo Diverso”

Un progetto di inclusione sociale quello organizzato per il centro estivo di Gaglianico, a corredo di quello già sviluppato per l’intero anno presso la palestra comunale dall’A.P.D. Gaglianico, dove sono previste attività di gioco e di sport per tutti i bambini, anche per coloro che hanno disabilità.

In collaborazione con “A.P.S. A.N.P.A. Toscana” e “La Rete di Atena”, gli animatori sono stati formati per la gestione di bambini iperattivi che potranno così essere inseriti in gruppi sociali che prevedono attività comuni in vista di un’inclusione completa nella società, educando i bambini alla collaborazione e al riconoscimento di una “non diversità”. I partecipanti avranno a disposizione il campo comunale in via Napoli, dalle 8 alle 17. Nelle ore più calde, per la pausa pranzo e merenda è previsto l’uso della tendostruttura, mentre in caso di maltempo si usufruirà della palestra della scuola secondaria. Potranno partecipare bambini dai 3 ai 14 anni.

Per informazioni, tel 351 9678540 oppure mail unmondodiverso21@gmail.com – apdgaglianico@virgilio.it