Una vittoria e tre ko per i team pallanuoto targati Dynamic Sport - In Sport Biella

«Tornare in vasca dopo più di un anno è stata una grande gioia, per noi tecnici e per tutti i nostri atleti». Mirko Remorini, responsabile tecnico dei gruppi giovanili di pallanuoto della Dynamic Sport - In Sport, parla così dopo l'esordio stagionale delle squadre under 14 Gold e under 16. Il risultato, per una volta passa in secondo piano, con gli atleti che, dopo i tamponi effettuati nella mattinata di sabato scorso, domenica sono tornati a vivere le emozioni della partita nei match disputati alla piscina monumentale di Torino.

L'under 14 ha perso 7-14 contro Torino 81 giallo e 3-14 contro Aquatica Torino, schierando: Nicolò Corrente (portiere) Lorenzo Molinatti, Tommaso Germinetti, Ettore Ciaravino, Emanuele Monteleone, Riccardo Mosca, Vittorio Simoncelli, Augusto Bolla, Stefano Raise, Pietro Remorini, Mattia Brunago, Riccardo Raise, Vittorio Todaro, Federico Somera, Tommaso Rossi.

Tecnici delle due squadre Mirko Remorini, Mattia Paluan, Luca Casanova. Meglio l'under 16, che ha battuto 13-4 il Vo2 Torino, perdendo poi 3-19 contro l'Aquatica. In vasca: Nicolò Corrente, Maxim Sumin, Edoardo Nicolo, Luca Debernardi, Lorenzo Imarisio, Matteo Peraldo, Leonardo Vezzù, Pietro Germanetti, Tommaso Levis, Pietro Remorini, Ettore Ciaravino, Emanuele Monteleone, Tommaso Germinetti, Lorenzo Molinatti, Gregorio Bellinazzo.