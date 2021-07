Buone notizie per i tifosi, il Biella Forum riapre le sue porte

Dopo oltre sedici mesi di chiusura forzata, le porte del Biella Forum tornano ad aprirsi, seppur parzialmente, al popolo rossoblu! Edilnol Pallacanestro Biella, in ottemperanza al decreto-legge 22 aprile 2021, è infatti lieta di annunciare a tutti i tifosi l'apertura a capienza ridotta (massimo 500 posti) della nostra casa, per poter vivere da vicino le fasi decisive della stagione 2020/2021.

Ricordiamo che i nostri ragazzi stanno affrontando la Kienergia Rieti nella serie playout per la permanenza in Serie A2, con i lanieri in vantaggio per 1-0 grazie alla vittoria conquistata in trasferta domenica scorsa, prima dello stop per via della positività da Covid-19 riscontrata ad alcuni giocatori rossoblu. Queste le date delle prossime sfide, con orari ancora da confermare:-Gara 2: Kienergia Rieti-Edilnol Biella martedì 15 giugno;-Gara 3: Edilnol Biella-Kienergia Rieti venerdì 18 giugno ore 20.30;-Gara 4 eventuale: Edilnol Biella-Kienergia Rieti domenica 20 giugno ore 16.00;-Gara 5 eventuale: Kienergia Rieti-Edilnol Biella mercoledì 23 giugno.

Al momento del ritiro del tagliando sarà necessario presentare uno dei seguenti documenti:1) CERTIFICATO di GUARIGIONE DA COVID-19 che dimostri la guarigione da Covid-19 in epoca non antecedente a sei mesi dalla data del match. Da presentare al momento dell’acquisto del biglietto, presso la Tribuna Gialla del Biella Forum.2) CERTIFICATO VACCINALE: A seguito di precisazioni sulle modalità di ingresso contenute nel protocollo LNP si comunica che per l'accesso alla gara sono necessarie entrambe le dosi del vaccino. Da presentare al momento dell’acquisto del biglietto, presso la Tribuna Gialla del Biella Forum.3) ESITO NEGATIVO DEL TAMPONE che dimostri l’esecuzione di un test rapido negativo nelle 48 ore antecedenti l’evento, da presentare direttamente il giorno della gara presso gli ingressi del Biella Forum.

Tutti i tifosi che hanno sottoscritto il pre-abbonamento alla stagione 2020/21 senza chiederne il rimborso, e che purtroppo non hanno potuto assistere ad alcun match in stagione, avranno diritto ad assistere a Gara-3 ed eventualmente Gara-4 senza versare nulla in quanto il cui prezzo è già compreso nella quota già versata. Per loro sarà attiva una fase di prelazione nelle giornate di mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 giugno, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso il parcheggio della Tribuna Gialla del Biella Forum.

Per chi aderirà, verrà consegnato un unico tagliando valevole per Gara-3 ed eventuale Gara-4 (la prelazione sarà valida per il settore di abbonamento, non per il posto).Per tutti gli altri tifosi ed appassionati, non abbonati alla stagione 2020/2021, sarà successivamente aperta la vendita libera dei tagliandi rimasti nelle giornate di martedì 15, mercoledì 16, giovedì 17 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e venerdì 18 giugno dalle ore 10:00 alle ore 12:00 per Gara-3 e sabato 19 e domenica 20 giugno dalle ore 10:00 alle ore 12:00 per l'eventuale Gara-4.La documentazione da presentare al ritiro del tagliando è la stessa comunicata per gli abbonati.

Ricordiamo inoltre che durante la partita il pubblico presente dovrà necessariamente osservare le normative sicurezza anti-Covid in merito all’accesso e deflusso dall’impianto e di comportamento durante l’evento sportivo:- rispetto del proprio posto a sedere assegnato per tutte le fasi del match, anche durante l’intervallo lungo (chiusi bar e punti ristoro)- divieto di coreografia sugli spalti (bandiere, striscioni o altro materiale)- rispetto dei protocolli indicati per l’accesso e l’uscita dal Biella Forum;- obbligo di indossare correttamente la mascherina per tutto il tempo di permanenza nell’impianto (si raccomanda uso di mascherine FFP2).