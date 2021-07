La storia di Biella in un dipinto, dopo il restauro si presenta la Madonna d’Oropa fra Sant’Eusebio e Santo Stefano

Un nuovo grande appuntamento per Sia Luce, il progetto della Parrocchia di Santo Stefano a cura di BI-BOx. Dopo un lavoro di restauro iniziato lo scorso settembre, venerdì 4 giugno alle 21, alla Cattedrale di Biella, verrà presentato il quadro Madonna d’Oropa fra Sant’Eusebio e Santo Stefano, realizzato nel XVII secolo.

L’opera viene così riportata all’antico splendore in tempo per celebrare, a fine agosto, il quinto centenario dalla Incoronazione della Madonna d’Oropa, pur con un anno di ritardo a causa dell’emergenza sanitaria. Dopo il saluto e la preghiera di benedizione del restauro da parte di don Paolo Boffa Sandalina, introdurrà la serata il professor Mauro Natale, storico dell’arte e professore emerito Università di Ginevra. Successivamente il dottor Simone Riccardi fornirà al pubblico una lettura storico-artistica del quadro. La serata culminerà con l’intervento delle dottoresse Camilla Fracassi e Marta Aina, restauratrici. La conferenza è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Ad oggi non è nota la committenza né l’autore della pala, che raffigura in centro in alto la Madonna d’Oropa circondata da schiere di angeli e in primo piano il vescovo di Vercelli Sant’Eusebio con il patrono di Biella Santo Stefano mentre vegliano sulla città. La rappresentazione dei due santi rimarca lo stretto rapporto tra Biella e Vercelli e al tempo stesso fornisce una dettagliata raffigurazione della città del tempo, dalla Collegiata di Santo Stefano, abbattuta nel 1874, alle mura dell’antico castrum del Piano, caduto in decadenza dopo la costruzione del nuovo castello del Piazzo; da Palazzo Ferrero, con la sua caratteristica torre ottagonale, alla facciata della Chiesa di San Giacomo. L'attuale restauro, finanziato dalla fondazione Cassa di Risparmio di Biella tramite il bando “Arte+ del 2020” e da donatori privati, si è reso necessario a causa dei diversi problemi di conservazione che coinvolgevano l'opera, sia a livello pittorico che strutturale.

Dopo la serata di presentazione, durante la quale il quadro sarà collocato al centro della chiesa nel presbiterio, l’opera rimarrà visibile ogni giorno durante l’orario di apertura fino al 26 settembre, nella prima cappella sulla destra della cattedrale.