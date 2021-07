In scena la Medea di Euripide a Valdilana

Domani, Sabato 5 giugno, la Cascina Caruccia (Oasi Zegna, Valdilana) si fa teatro. Nei boschi di Valdilana, circondati dai rododendri e immersi nel buio, con il fuoco e le luci indispensabili, si assiste alla tragedia. Un incontro speciale con il sapore del teatro antico.

Sarà una serata speciale all’insegna della semplicità e dell’essenziale. Il pubblico porterà il necessario per stare comodo sul prato: una coperta, una seggiolina…e con il calar delle tenebre gli attori daranno vita a questa millenaria storia che racconta così bene la tragedia in cui si incappa per eccesso d’Amore. Una serata in mezzo alla natura per poter toccare quelle “corde” lontane e profonde che la tragedia greca va da sempre a smuovere…per una notte in contatto con gli archetipi.

Grazie alla disponibilità dell’Oasi Zegna e alla collaborazione del FAI Biella con Areté Ensamble, con cui vengono realizzati gli appuntamenti dei “Territori Teatrali”, è stato possibile realizzare questo speciale appuntamento teatrale in natura, tra i boschi.

A seguire alcune delle informazioni riguardanti l’evento e lo spettacolo.

QUANDO

Sabato 5 giugno alle ore 20:30. Si prega di arrivare un poco prima per potersi sistemare agevolmente.

DOVE

Oasi Zegna. Cascina Caruccia. Valdilana (BI)

PRENOTAZIONI

I posti sono limitati con prenotazione obbligatoria sul sito www.faiprenotazioni.it entro giovedì 3 giugno.

È previsto un contributo minimo di 8 euro per i Soci FAI e di 10 euro per i non Soci; in loco sarà possibile effettuare il tesseramento FAI e avere immediato diritto al contributo agevolato.

Per informazioni e prenotazioni per l’apericena contattare il 393-8526184.

COSA PORTARE

Non ci sono posti a sedere, è perciò necessario che ognuno porti con sé uno stuoino, una coperta o una piccola seggiola per potersi sedere comodamente. Si consiglia un abbigliamento pesante.

L’APERITIVO AL MICROBIRRIFICIO JEB

A partire dalle ore 18 ci sarà la possibilità, per chi desidera, di fare un piacevole aperitivo al Microbirrificio JEB (poco distante da dove si realizzerà lo spettacolo). Prenotazioni entro il 1 giugno al 393-8526184. Informazioni su www.birrificiojeb.it

COME RAGGIUNGERE LA CASCINA CARUCCIA

Da Trivero Valdilana, proseguire lungo la strada Panoramica Zegna e superare i primi tornanti. Lasciare l’auto nel parcheggio di Località Baso o del Craviolo e proseguire a piedi fino alla Cascina Caruccia (5 minuti ca).

In caso di pioggia l’appuntamento sarà posticipato in data da definirsi.

DUE PAROLE SULLO SPETTACOLO E SUL TESTO DI MEDEA

Medea. La donna di cuore devota al letto nuziale ed alle sue antiche leggi sposa l’uomo di ragione ed azione che appartiene allo stato ed alla società.

La storia della sua rivolta contro un mondo in cui rispetto, fedeltà, fiducia, responsabilità, amore sono scomparsi. Medea compie il sacrificio più alto. La vendetta più atroce. Per pugnalare questo mondo bisogna colpirlo... al cuore.

Una storia che, in un mondo di genitori che fanno di tutto per crescere al meglio i figli, si fa tragedia in nome dell’amore. Una tragedia d’amore e libertà. Una tragedia dove a pagare sono i figli, tutti i figli ed in cui tutto è umano….terribilmente umano.

In scena a rivivere il dramma due soli attori, come ai tempi dell’antica Grecia.

Uno spettacolo semplice, estremamente fedele al testo che ha fatto centinaia di repliche in tutta Italia nei suoi 10 anni di vita.

Per ulteriori informazioni sulla stagione e lo spettacolo www.areteensemble.com

Per i trailer:

DICONO DELLO SPETTACOLO

…Una prova attoriale impervia e la Strøhm è superba nel disegnare una maga e una donna tanto simile a una nostra vicina di casa con la grinta e del temperamento di una Anna Magnani. E Salvemini con il semplice cambiare una giacca o il cappotto provvede a interpretare tutti i personaggi maschili, segnati ognuno da una stessa ipocrisia, da una stessa illusoria supremazia su di un universo femminile che quando colpisce senza pietà lascia tramortiti e senza volontà.

Nicola Viesti, Hystrio

COS’È TEATRI TASCABILI

Teatri Tascabili è uno spazio artistico estraibile, come una tenda canadese, dove i luoghi si riallestiscono come necessita la tipologia di incontro umano ed in cui le Valli si fanno Teatro con arte e spettacoli ovunque. Il progetto offre la possibilità ad aziende e professionisti di donare spettacoli ed arte a scuole e paesi ed al contempo di promuovere la propria attività e usufruire degli sgravi fiscali previsti per le sponsorizzazioni che rendono la spesa interamente detraibile. Una grande opportunità per tutti. Donando cultura si cresce insieme.

L'edizione TEATRI TASCABILI - 2021 Infinite Nature ha quasi 70 interventi artistici tra febbraio e giugno organizzati in 5 progetti con 5 azioni differenti ed integrate. I progetti Scuola, Territori Teatrali, Ospedali, Fabbrica e La città incantata rianimano spazi e pubblici diversi e gettano le basi per quello che sogniamo divenire un “festival diffuso” ed estremamente trasversale che duri ben sei mesi e che creando e offrendo esempi virtuosi sia nel tempo di supporto allo sviluppo delle nuove generazioni e del territorio.

Chiudere gli occhi e immaginare…spettacoli teatrali nei boschi, arie liriche nelle sale macchine dei lanifici, pediatrie che si fanno teatri, biblioteche animate, i palazzi del Piazzo che prendono vita tra visite e concerti, scuole che si aprono -nonostante le difficoltà- a teatro, danza, musica…TEATRI TASCABILI 2021 Edizione Infinite Nature è tutto questo.

Dietro l’angolo non c’è solo un’altra mascherina…c’è anche la Bellezza e la capacità di sorprendersi ed aprire il cuore. L’arte e la “cultura nel Bello” sono grimaldelli privilegiati. Nella Bellezza le “infinite nature” dell’uomo, della società e della realtà possono sbocciare, convivere ed integrarsi in armonia.

Ringraziamo per il prezioso sostegno la Fondazione Cassa di Risparmio Biella e la Fondazione CRT oltre al contributo degli storici sponsor Yanga Srl e Antiginnastica Biella e di NaturaSI Biella.

L’edizione 2021 prevede la stretta sinergia con il FAI-Delegazione Biella con cui realizzeremo i progetti Territori Teatrali e “La città incantata”.

QUALCHE NOTA SU ARETÈ ENSAMBLE

Areté Ensemble è un’associazione culturale nata nel 2007 da un’idea di Annika Strøhm e Saba Salvemini che ne compongono il nucleo principale a cui si sono uniti un ensemble di artisti internazionale. Svariate sono le produzioni realizzate che spaziano dalla tragedia alla commedia, dal teatro serale al teatro ragazzi. Facciamo un teatro d’attore, in cui il testo è protagonista ed in cui ci occupiamo di raccontare (rivivendola) la storia. Un teatro semplice, artigianale e dal sapore antico. Ci piace concentrarci sulla ricerca dei possibili fatti del testo, ricercarli tra le righe e poi metterli in scena. Narrare/giocare una storia.