Calcio biellese in lutto per la morte di Giorgio Garagiola, mancato ieri pomeriggio all'affetto dei suoi cari all'età di 78 anni. Originario della Lombardia, ha vestito i colori della Biellese per buona parte degli anni '60. Lascia la moglie Mariuccia e quattro figli. Il funerale avrà luogo alle 14.30 di domani, 5 giugno, nella chiesa parrocchiale di Inveruno.