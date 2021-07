È in fase di accertamento l'incidente stradale avvenuto intorno alle 13 di oggi, 4 giugno, in via Rosmini, a Biella, Coinvolte nello scontro due auto. Entrambi i conducenti, lievemente feriti, sono stati trasportati in ospedale per accertamenti e cure dai sanitari del 118. Sul posto gli agenti della Polizia locale di Biella per i rilievi del caso.