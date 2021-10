Temporali e maltempo sul Biellese, è allerta gialla: chiude il ponte Bozzalla di Coggiola

“A causa del transito di un minimo di pressione proveniente dall'Atlantico sull'arco alpino, che apporta aria più fresca in quota, aumenta le condizioni di instabilità sui rilievi. Dal tardo pomeriggio odierno e fino a domani mattina sono attesi rovesci e temporali che potranno essere localmente forti sui rilievi settentrionali e nordoccidentali della regione. Nella giornata di domani i fenomeni saranno più diffusi e potranno interessare anche le pianure”. A scriverlo l'Arpa Piemonte poco fa in una nota sul proprio sito.

“Condizioni di variabilità anche per domenica, con rovesci sparsi e a carattere intermittente – prosegue - Dalla serata è atteso un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche che si protrarrà anche lunedì, quando il maltempo sarà più diffuso per tutta la giornata. Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un allerta gialla per temporali sui settori settentrionali e nord occidentali della regione. I temporali nelle prossime ore potranno determinare locali allagamenti, fulmini e vento al loro passaggio e isolati piccoli fenomeni franosi”.

A causa dell’emissione di un bollettino di allerta gialla, verrà chiuso al traffico il Ponte Bozzalla di Coggiola dal pomeriggio di oggi, 4 giugno, fino al termine delle necessità. Pertanto, le corse interessate delle Linee: 70 (128) — Valle Mosso – Trivero – Coggiola – Borgosesia511 — Crevacuore – Coggiola – Valle Mosso – Cossato – Torino552 — Pray – Coggiola – Valle Mosso – Cossato – Vercelli553 — Mosso – Trivero – Coggiola – Crevacuore provenendo da Portula, in frazione Granero proseguiranno su via Noveis, ponte Tonella, Pray via Bartolomeo Sella, percorso normale e viceversa.

Nei due sensi saranno temporaneamente soppresse le fermate: Coggiola via Garibaldi (Municipio); Coggiola via Garibaldi (Carabinieri); Coggiola regione Gabbiettoma, al contempo, verrà istituita una fermata provvisoria sita in: Portula Granero Ponte Bozzalla (ambo i sensi verso via Noveis) Le corse con capolinea di partenza/arrivo a Coggiola centro: verso Borgosesia, partiranno dal Ponte Bozzalla (e viceversa) verso Trivero, partiranno dal Ponte Tonella (e viceversa).