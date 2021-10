Nuova proroga dei lavori di manomissione del suolo pubblico finalizzato alla posa della nuova rete gas di metano a Quaregna Cerreto, lungo la Strada Provinciale 213 Piatto-Quaregna, che, con uno sviluppo di cantiere non superiore a 70 metri per volta, proseguiranno fino alle 18 del 18 giugno.

In questo periodo saranno ininterrottamente in vigore sul tratto indicato il senso unico alternato regolato da semaforo ed il limite di 30 km/h in prossimità del cantiere.