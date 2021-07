Estate di controlli a Candelo tra movida, telelaser su punti d'accesso e fototrappole per rifiuti abbandonati

Sarà un'estate di controlli per garantire sicurezza e tranquillità sul territorio di Candelo. Ad annunciarlo il sindaco Paolo Gelone: "E' iniziato con i primi controlli della scorsa settimana il piano concordato tra l’Amministrazione comunale e la Polizia Municipale per aumentare il numero di controlli sul territorio. Oltre agli obiettivi di sicurezza stradale con verifica dei rispetti dei limiti di velocità sulle strade principali, anche servizi serali e festivi per controllare la movida e azioni di contrasto all’abbandono dei rifiuti attraverso il posizionamento di alcune foto trappole."

Infine sono in corso le procedure amministrative per il completamento del progetto di sorveglianza tramite telecamere ai varchi di accesso e su alcune zone sensibili.