Cossato, completata programmazione per attività estive: l'offerta dal nido alle superiori

Il comune di Cossato rende noto che, in seguito alla pubblicazione di apposito avviso, sono pervenute le proposte di organizzazione di attività estive da tre Associazioni: la Parrocchia Gesù Nostra Speranza la cui offerta interesserà oltre 150 ragazzi dalla terza primaria in su, l’Associazione USD Città di Cossato che attiverà il centro estivo per oltre 70 ragazzi a partire dai sei anni e infine l’Ass. Be Vertical con un progetto che coinvolgerà una quindicina di bambini residenti dai 5 ai 17 anni.

Esaminate le proposte pervenute che assicurano l’intrattenimento estivo per oltre 200 ragazzi, Il comune di Cossato, anche alla luce del DL 25 maggio 2021, n. 73 che ha previsto risorse da riconoscere ai Comuni per il potenziamento dei Centri Estivi, disporrà in settimana di integrare l’offerta attraverso l’organizzazione in via diretta di un Centro Estivo dedicato ai bimbi dell’Infanzia e delle prime due classi della Primaria, attivo per tutto il mese di luglio.

Sempre già a partire dalla prossima settimana saranno aperte le iscrizioni. Con questo ulteriore intervento rivolto alla prima infanzia, che si aggiunge al servizio estivo nido e al sostegno economico delle iniziative attivate sul territorio, si completa il quadro dell’offerta per i ragazzi nell’estate 2021. Una offerta a 360 gradi che non dimentica i bambini e i ragazzi più fragili il cui inserimento sarà garantito con risorse del Comune attraverso l’intervento del Consorzio CISSABO.