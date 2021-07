Biella, al Circolo Tennis di via Liguria campi gratuiti nelle domeniche di giugno e luglio

Paco Sas, gestore dell’impianto del tennis di via Liguria, con il patrocinio della Città di Biella, hanno il piacere di comunicare che i campi del circolo saranno messi a disposizione gratuitamente alla cittadinanza per tutte le domeniche di giugno e luglio. L’iniziativa parte già da questa domenica, 6 giugno, è proseguirà nelle date del 13, 20 e 27 giugno e del 4, 11, 18 e 25 luglio.

I campi possono essere utilizzati sia dai bambini sia dagli adulti. Per informazioni e prenotazione obbligatoria del campo e necessario contattare il numero di telefono 366.8725108. Dicono il sindaco Claudio Corradino e il vicesindaco Giacomo Moscarola: “Quando si creano delle belle e nuove opportunità per i nostri cittadini è sempre una buona notizia. Paco Sas, gestore dell’impianto comunale, metterà a disposizione gratuitamente per i cittadini i campi. E lo fa nelle giornate festive di domenica. Chissà che questo progetto possa avvicinare nuovi giovani e nuovi appassionati allo sport e in questo caso al tennis”.

Dice il gestore Cosimo Napolitano di Paco Sas: “Dopo aver organizzato sette tornei nel corso di questa stagione e aver fatto conoscere il nome di Biella nel mondo, volevamo fare qualcosa a favore della cittadinanza. Così per i prossimi due mesi abbiamo deciso di destinare gratuitamente l’utilizzo dei campi del circolo”.