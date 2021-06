Nuovo gazebo a Biella per Fratelli d'Italia: “Dare avvio a onda tricolore contro le mafie”

Fratelli d’Italia organizza un gazebo a Biella, in Piazza Santa Marta, per domenica 6 giugno, dalle 9.30 alle 12.30.

A spiegare l'iniziativa Cristiano Francheschini, referente provinciale del Dipartimento Legalità e Sicurezza, insieme al referente regionale e provinciale del Dipartimento Tutela Vittime Alessandra Guarini e Daniela Veronese: “Fratelli d’Italia sarà in piazza per dare avvio all’onda tricolore contro le mafie, una mobilitazione nazionale che proprio come un’onda partirà dalle regioni del nord (Piemonte, Liguria e Lombardia) per attraversare l’Italia fino alla Sicilia con lo scopo di commemorare il sacrificio dei martiri delle mafie, di cui sono simbolo i giudici Falcone e Borsellino, e per sensibilizzare la società civile rispetto al pericolo, troppo spesso sottovalutato specie dai più giovani, costituito dalle mafie, che non solo infiltrano il tessuto economico ma lentamente sovvertono la democrazia, privandoci così della libertà. Il nostro messaggio è 'contro le mafie abbattiamo il silenzio' e per questo è stato scelto un simbolo, rappresentato visivamente da un muro sfondato da una breccia tricolore. Saremo tra la gente per dire che siamo contrari ai benefici per i condannati per crimini mafiosi e chiederemo più poteri per Inquirenti e Forze dell’Ordine affinché la repressione dei fenomeni mafiosi, anche quelli in ascesa come la mafia nigeriana, siano più efficacemente contrastati”.