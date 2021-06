Il Club A.M.S.A.P. (Auto Moto Storiche Alto Piemonte) di Biella in collaborazione con il Club Perazzone Cavallini di Chiavazza, ha organizzato un’esposizione di moto storiche per sabato 5 giugno.

Dalle 12 alle 18 si potranno ammirare moto d’epoca, italiane e straniere, in piazza Vittorio Veneto a Biella. Saranno circa 30 moto selezionate tra le più particolari, non potranno mancare marchi storici italiani come Guzzi, Gilera e Morini.