Seab, Gaglianico rimane a TARIP: Maggia: “L'azienda va messa sul mercato e tolta alla politica”

Tre NO, uno irremovibile e due su cui si potrà discutere a determinate condizioni.

Queste le decisioni del consiglio comunale di Gaglianico dello scorso 26 maggio in merito alle richieste di Seab di passare dalla tariffa rifiuti TARIP alla TARI, di partecipare all'aumento di capitale della società, e di contribuire al ripristino ambientale della discarica di Masserano.

La decisione che non cambierà è quella relativa alla tariffa, come spiega il sindaco Paolo Maggia: “E' Seab che non ha funzionato in questi anni. La TARIP, al contrario, a Gaglianico ha funzionato benissimo, è stata un modello con cui abbiamo raggiunto l'84% di raccolta differenziata. Seab poteva guadagnarci a Gaglianico con questo sistema, ma non sono stati in grado di riscuotere le bollette nei tempi giusti, aumentando e consolidando gli insoluti. Tornare a TARI sarebbe un passo indietro di 5 anni ed un aumento del 10% del costo dei rifiuti per le aziende, le quali, oggi con TARIP, posso detrarre l'IVA al 10%. Una decisione mirata a non danneggiare le aziende del paese, ed a non creare disincentivi a nuovi insediamenti aziendali”.

Gli altri due NO, che potrebbero cambiare, sono stati determinati da quanto aveva dichiarato il presidente Seab, Luca Rossetto, all'audizione del precedente consiglio del 27 aprile, quando, Rossetto aveva parlato di presunti abusi interni, come una truffa legata allo smaltimento di pneumatici e furti alla cisterna del gasolio. Decisioni che potrebbero cambiare a certe condizioni. “E stata un'audizione venuta male. – ricorda il primo cittadino – Se prima di quell'ora e 40 minuti in cui abbiamo scoperto fatti gravi che avvenivano in Seab eravamo disposti a ragionare su aumento di capitale e discarica di Masserano, dopo tutto il consiglio è andato nella direzione del NO, perché non potevamo permettere che i cittadini di Gaglianico pagassero per questa mala gestione. Aspettiamo, pertanto, che Seab faccia chiarezza su questa vicenda, che vengano accertate eventuali responsabilità amministrative e penali: solo allora potremmo tornare a discutere di questi temi e chiedere un sacrificio ai cittadini. Altrimenti per noi finisce qui”.

Secondo Paolo Maggia queste non sono le misure adatte per il salvataggio di Seab. “Questa è un'azienda che, anche se cambiasse proprietà, manterrebbe tutti i posti di lavoro perché, per 5 anni e senza gara, ha un ricavo garantito di 20 milioni di euro annui. Per come è stata gestita negli ultimi anni, Seab va tolta dal panorama delle aziende pubbliche biellesi e messa sul mercato: le quote, anche non tutte, vanno vendute in modo che le redini della società siano private, quindi capaci di renderla efficiente”.

Il sindaco Maggia dice “basta” alle gestioni politiche: “Ci hanno chiesto soldi per la discarica di Masserano per i quali erano stati accantonati 5 milioni di euro, poi usati per altro. Ci chiedono l'aumento di capitale perché non ottengono più soldi dalle banche. La politica vuole continuare a controllare Seab per poi fare le nomine di presidenti e vice presidenti. Invece la società va tolta dalla mano politica che non è stata capace di gestirla. Per Gaglianico la strada è quella della privatizzazione, perché non si può guarire un malato terminale con la camomilla”.