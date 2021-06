Su Nuraghe Calcio Biella segna il passo contro Pizza Flash

Con l’arretramento della pandemia e il conseguente allentamento delle restrizioni governative, continuano e si intensificano gli allenamenti presso diverse strutture sportive presenti nel territorio. Lo scorso mercoledì 26 maggio, al San Biagio di Biella si è svolta l’annunciata partita amichevole tra Su Nuraghe Calcio Biella e la vincitrice “Pizza Flash”, allenata da Damiano Platini.

Nonostante l’iniziale pareggio durante il primo tempo, i ragazzi con le insegne della Sardegna sul cuore, allenati da Gaspare Carmona e Roberto Geromel, hanno dovuto segnare il passo davanti ad avversari sportivamente molto bravi, alcuni dei quali provenienti dalla categoria di eccellenza del calcio biellese, il più elevato a livello regionale a cui partecipano squadre dilettantistiche nei campionati di livello più elevato. Partita di allenamento correttamente giocata che, indicando ai rispettivi mister gli opportuni interventi da adottare, fornisce nuovi ulteriori insegnamenti ad entrambe le formazioni in quanto nello sport come nella vita, “non sempre si vince, non sempre si perde”: importante è continuare a combattere e accettare nuove sfide, sempre con forza e voglia di rialzarsi come la prima volta.

Prossimo appuntamento, giovedì 3 giugno, a Biella, alle ore 20:30, incontro con la “S.G.B. (San Giovanni Bosco) Pro Riva”, squadra che fa capo all’Oratorio parrocchiale di Biella San Cassiano, allenata da Mauro Romano.