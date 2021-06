Piemonte Ginnastica protagonista a Loano, ecco i piazzamenti raccolti FOTO

La Piemonte Ginnastica chiude la stagione agonistica con la manifestazione nazionale di PGS, ente di promozione sportiva. A Loano, dal 28 maggio al 1° giugno, si sono svolte le competizioni nazionali di Ritmica con 700 atlete, suddivise per programmi di difficoltà e fasce di età. Bella la cornice della località di mare, accogliente ed entusiasmante il contesto in cui la delegazione biellese, composta da tredici ginnaste, ha saputo evidenziare il buon lavoro svolto in questo difficile anno sportivo.

Gli ottimi risultati hanno ripagato gli sforzi e l’impegno del consiglio direttivo e dello staff tecnico formato da Donatella Eterno, Francesca Boggio, Veronica Pregnolato, Giada Pomini, la giudice Teresa Romano e le coreografe Filomena De Lucia e Silvia Barbera. Vincono al corpo libero Giulia Gallo, categoria Mini e Lisa Ramella Minè categoria U15 nei programmi D, mentre Alessia Marcone, Senior, programma C, conquista una bella doppietta d’argento in corpo libero e cerchio. Carlotta Musso, categoria Propaganda, programma D, sale sul terzo gradino del podio per il corpo libero. Non sono ancora ufficiali la classifiche, oltre le prime tre, ma, in considerazioni dei punteggi appena al di sotto del podio, le “Mini” Alice Barberis e Giorgia Falcetti si piazzano tra le prime dieci, così come, nella categoria Propaganda, Sofia Piccaluga, Alessandra Mosca e Ludovica Lombardo. Nella categoria U15 programma C, Rebecca Pulze non vince medaglie cedendo un po’ alla tensione di gara, ma conferma una ottima preparazione tecnica con punteggi di 9,20 e 9,60 a corpo libero e cerchio.

Maria Vittoria Rossi ha vinto il concorso di danza MSP Dancing Queen del 9 maggio, con il resto del gruppo. Ultime atlete in gara per la Piemonte Ginnastica, ma con grande soddisfazione, sabato sera 29 maggio, sono le ginnaste Alice Marcone, Alessia Marcone, Giulia Saramin e Giulia Tricarichi Perruccio con la rappresentativa, programma C, gara a squadre composta da un esercizio a corpo libero a quattro, ed una esercizio in coppia col cerchio. Meritato secondo posto con una esecuzione perfetta fino quasi alla conclusione di gara quando nell’ultimo lancio, la traiettoria non precisa ed una caduta dell’attrezzo costano la vittoria. Obiettivo raggiunto nell’aver comunque coronato una stagione difficile. Attività ancora fino a luglio e saggio all’aperto per amici e parenti.