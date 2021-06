Tragedia Mottarone, il Gip: "Non riscontrata la chiamata in correità di Nerini e Perocchio"

Parlando ieri con i cronisti fuori dal palazzo di giustizia di Verbania, il gip Donatella Banci Buonamici ha commentato brevemente la sua decisione di lasciare liberi due degli indagati per la tragedia di Stresa e di porre il terzo agli arresti domiciliari.

"Io ho osservato - ha detto - che non esisteva il pericolo di fuga, e non ho ritenuto per due persone la sussistenza dei gravi indizi non perchè non abbia creduto a uno, ma ho ritenuto non riscontrata la chiamata in correità. La chiamata in correità deve essere dettagliata e questa non lo era ed anzi era smentita da altre risultanze".

Rivolgendosi direttamente ai cronisti, il gip Banci Buonamici, ha commentato le reazioni alla sua decisione: "Dovreste ringraziare, ed essere felici di vivere in un sistema così, in uno Stato in cui il sistema fa giustizia o è una garanzia e invece sembra che non siate felici". E ha concluso "l'Italia è un paese democratico".