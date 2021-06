A Valdengo la Giornata Azzurra di ciclismo per il 2 giugno

Tutto pronto per mercoledì 2 giugno, si torna a gareggiare dopo un anno “forzato” di pausa. Purtroppo, lo faremo ricordando uno sportivo in più: Celestino Vercelli, campione delle due ruote, Valdenghese per amore, che prematuramente ci ha lasciati raggiungendo il suo amico, compaesano, compagno di avventure e di squadra Adriano Pella. Celestino che in casa UCAB, sempre presente ad ogni nostra iniziativa, a Valdengo e in tutto il movimento ha lasciato un grande vuoto.

Forte era il legame delle 4 persone che ricordiamo in un unica giornata di ciclismo, la passione che li accomunava li riconduce ai primi anni '70: il Circuito del Castello di Valdengo, Lino e Silvano in cabina di regia, Celestino e Adriano a gareggiare. Celestino vinse la prima edizione e qui conobbe anche l’amore, Ileana con la quale a breve si sposò trasferendosi da Soriso, dalle colline di Borgomanero a Valdengo, dove cessata l’attività agonistica impiantò la conosciuta azienda “Vittoria” specializzata in scarpette da ciclista. Parallelamente alla kermesse per professionisti, proprio al castello di Valdengo nasceva la Festa degli Alpini che diede l’inizio all’ormai affermata “Valdengo in Festa”, capeggiata proprio dal Gruppo Amici Sportivi di Bruno Monteferrario e dal Gruppo Alpini di Tiziano Sola, con l’augurio e la speranza che al più presto possano allestirla.

A fare da mossieri alle tre gare ci saranno due ex campioni d’eccezione Franco Balmamion (vincitore di 2 giri d’Italia) e Giancarlo Bellini, che con Adriano e Celestino formavano un trio inossidabile, (vincitore della maglia a pois al Tour de France). Tutti partecipanti delle indimenticabili edizioni del Circuito del Castello, che hanno calcato le strade oltre ai sopra citati, Campioni del calibro di Gimondi, Zilioli, Basso, Bitossi, Pollentier, Bronchelli, De Muynck, Fuente, Bertoglio, Paolini, Ritter, Dancelli, Adorni, Motta, De Vlaeminck, Battaglin, Panizza, Moser, Galdos, Lasa, Osler, Saronni. Protagonisti di uno spettacolo indimenticabile quanto irripetibile, non solo per la qualità e quantità dei partecipanti ma anche per la cornice un pubblico pagante che in alcune edizioni ha superato le 7.000 presenze, oggi sarebbe pura utopia. Memorial Lava, Borrione e Pella Ritrovo dei corridori è fissato dalle 8, con partenza della prima gara alle 10, a seguire, alle 11 circa saranno gli esordienti secondo anno a darsi battaglia. Arrivo previsto alle 12:00 circa il tutto in prossimità del centro Sportivo Comunale.

Memorial Celestino Vercelli Ritrovo dei corridori ore 13, partenza 15, arrivo previsto alle 16:45 circa Saranno gare valide per l’ assegnazione dei 3 titoli provinciali. Si svolgerà totalmente su territorio valdenghese, in un circuito di 4,500 chilometri, con l’asperità della salita che conduce alla Chiesa fino all’altezza di Via S.Biagio, da ripetere più volte a seconda della categoria concorrente. Dunque una corsa non completamente pianeggiante ma impegnativa anche tecnicamente. 350 iscritti totali, sono un ottimo numero per le categorie, che arrivano da tutto il Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Liguria, Emilia e anche una minima partecipazione Svizzera. La rappresentativa Biellese è tutta Ucabina con gli Esordienti, Givonetti Davide, Gigliotti Leonardo, Zordan Samuele e Badone Geremia. Gli Allievi Selva Bonino Pietro, Vaudano Matteo, Rizzo Riccardo, Maggia Luca, Duoccio Lorenzo, Grupallo Pietro, Borini Alessio e Bonino Giacomo. Saranno premiate anche le ragazze di ogni categoria. Un doveroso ringraziamento da parte di UCAB va al Gruppo Amici Sportivi, che da anni sostiene e vuole questa corsa, Vittoria Shoes principale sponsor e “amici” che con doni in natura ne completano la realizzazione. Per ovvie ragioni di contenimento Covid non sarà possibile il consueto “Pranzo dello sportivo”, ma ci sarà un punto di ristoro all’interno del complesso sportivo.