Un'estate di tennis al Biella Lab

Vuoi scoprire o riscoprire il gioco del tennis?

Vuoi emulare le gesta di Serena Williams, Simona Halep, Camila Giorgi, Federer, Djokovic, Nadal, Fognini, Berrettini, Sonego, Musetti, Sinner?

Dal 6 giugno, e per tutte le domeniche di giugno e luglio, lo puoi fare, e lo puoi fare gratis sui 6 campi all'aperto del Tennis Lab Biella di via Liguria, terreni di gioco tra i migliori d'Italia.

“Siamo stati elogiati in lungo e largo per la qualità dei nostri campi, – dice il direttore di Cosimo Napolitano – e vogliamo farli conoscere a tutti. Io credo che bisogna fare molto per promuovere il tennis in modo che questo bellissimo sport venga conosciuto e riscoperto da tanta gente, adulti e bambini, perché, in questo momento c'è grande entusiasmo generale in Italia per la presenza di ottimi giocatori, e a Biella per i 6 Tornei Challenger ATP già disputati, e per il settimo in corso nel nostro Lab”.

E' la prima volta a Biella viene proposta un'iniziativa simile. “Penso che queste domeniche di tennis gratuite gratifichino il Comune di Biella, padrone di casa, – sottolinea Cosimo Napolitano - e siano un servizio alla città, al tennis ed al nostro Biella Lab, in modo che diventi un punto di riferimento di tennis per nuovi appassionati”.

Per partecipare alle domeniche estive di tennis gratuito è sufficiente prenotare il campo telefonando al 3668725108 (anche Whatsapp). Altri contatti Biella Tennis Lab: mail info@biellatennislab.it ).