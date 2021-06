Donna cade lungo il sentiero e si fa male, Soccorso Alpino e Polizia locale in azione a Oropa

Stava percorrendo a piedi un sentiero quando, per cause da accertare, è caduta a terra battendo la testa e infortunandosi ad una spalla. Il fatto è accaduto nella prima serata di oggi, 1° giugno, a poca distanza dalla strada che dal Santuario di Oropa conduce alla Galleria Rosazza.

A lanciare l'allarme il compagno della donna, rimasta cosciente per tutto il tempo. La coppia è stata raggiunta dalle squadre del Soccorso Alpino e caricata sull'elisoccorso, nel frattempo atterrato al Parco delle Oche, per il trasporto in ospedale. Sul posto anche gli agenti di Polizia locale per i rilievi del caso.