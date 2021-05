Fratelli d'Italia arriva a Ronco con l'adesione del consigliere Fasso. Delmastro: “Siamo sempre più nel territorio”

Prosegue la campagna di rafforzamento sul territorio di Fratelli d'Italia. A più di un mese di distanza dall'adesione di Simona Coda (leggi qui), si registra un nuovo ingresso tra le fila del partito guidato da Giorgia Meloni: si tratta Ezio Fasso, consigliere di minoranza di Ronco Biellese, eletto nelle passate elezioni con la lista Semplicemente Ronco, guidata dalla deputata Cristina Patelli.

Fasso è stato presentato nel pomeriggio di oggi, 31 maggio, alla presenza del deputato Andrea Delmastro, dell'assessore regionale Elena Chiorino e dell'assessore del comune di Biella Davide Zappalà. “La coerenza è fondamentale nella vita – sottolinea il neoentrato Fasso, di professione artigiano – e FdI ha dimostrato di possederla, specialmente nelle scelte che ha compiuto. È l'unico partito che aiuta le partite Iva. Ora iniziamo questa nuova avventura con entusiasmo”.

Accanto a lui il deputato Andrea Delmastro, pronto a sottolineare le mancanze degli ultimi governi e dargli ufficialmente il benvenuto: “Fasso entra in Fratelli d'Italia consapevole che la nostra realtà politica rappresenta il fronte produttivo italiano. Il consigliere comunale di Ternengo Rita Daniela Verone mi ha segnalato le sue qualità di persona perbene, professionista impeccabile a attivo sul fronte politico. Questo è l'identikit perfetto di chi vuole entrare a far parte di FdI. Il partito si struttura sempre di più sul territorio con l'ambizione di esserci in tutta la provincia. Anche a Ronco lavoreremo insieme per conoscere e approfondire tematiche e problematiche del paese, svolgendo opposizione seria e offrendo una visione alternativa a chi ora governa”.

Per l'assessore Chiorino il nuovo ingresso “è la dimostrazione che Fratelli d'Italia cresce in termini di consiglieri e amministratori locali che scelgono un progetto chiaro e coerente, capace di intercettare e ascoltare le istanze dei territori e dei cittadini”. Infine, sulla possibilità di nuove adesioni anche da parte di alcuni sindaci, Delmastro chiarisce: “Tanti stanno dialogando con noi. All'indomani delle nuove tornate ne presenteremo altrettanti come fatto finora. Sicuramente ci saranno tanti altri consiglieri che aderiranno a Fratelli d'Italia”.