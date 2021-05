Auto finisce fuori dalla Superstrada, attimi di paura per un giovane alla guida

Attimi di paura lungo la Superstrada. Intorno all'una di questa notte, un giovane alla guida è finito fuori strada per cause da accertare con la sua auto, in prossimità dell'uscita di Chiavazza. Danni alla carrozzeria ma fortunatamente non ha riportato ferite nell'impatto. Sul posto i sanitari del 118 e i Carabinieri per gli accertamenti di rito.